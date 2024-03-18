С начала великой войны Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила подозрительные операции на 176,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГСФМУ.
За время войны финмониторинг выявил подозрительных операций на 176 миллиардов
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Про все операции Служба сообщила в правоохранительные органы и по состоянию на 15 марта 2024 года они заблокировали финансовые операции на сумму 14,3 млрд грн. В то же время сообщается, что за этот период был наложен арест на корпоративные права — на 12,3 млрд. грн.
ГСФМУ проанализировало 2,7 млн сообщений о финансовых операциях,
Также было заблокировано 2824 счета коллаборантов и других лиц.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии