За время войны финмониторинг выявил подозрительных операций на 176 миллиардов

С начала великой войны Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила подозрительные операции на 176,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГСФМУ.

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Про все операции Служба сообщила в правоохранительные органы и по состоянию на 15 марта 2024 года они заблокировали финансовые операции на сумму 14,3 млрд грн. В то же время сообщается, что за этот период был наложен арест на корпоративные права — на 12,3 млрд. грн.

ГСФМУ проанализировало 2,7 млн сообщений о финансовых операциях, в т. ч. 1,1 млн сообщений о переводе средств за границу.

Также было заблокировано 2824 счета коллаборантов и других лиц.