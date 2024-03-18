К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и на 21 копейку в продаже. Евро выросло на 17 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.
НБУ рекордно ослабил гривну, а на межбанке доллар и евро выросли до максимумов: курс валют на 18 марта
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Открытие 18 марта
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Закрытие 18 марта
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Изменения
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38,79/38,81
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38,98/39,02
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19/21
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42,26/42,26
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42,43/42,46
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17/20
Такие результаты торгов зафиксировали рекордные цены на валюту на межбанке.
НБУ установил официальный курс на 19 марта на уровне 38,9844 грн/$, что является историческим минимумом украинской валюты.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,60−39,05 грн. Евро покупают за 42,10 грн., а продают за 42,74 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,00−39,15, евро — 42,65−42,85 грн.
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