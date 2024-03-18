НБУ рекордно ослабил гривну, а на межбанке доллар и евро выросли до максимумов: курс валют на 18 марта

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и на 21 копейку в продаже. Евро выросло на 17 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 18 марта Закрытие 18 марта Изменения доллар 38,79/38,81 38,98/39,02 19/21 евро 42,26/42,26 42,43/42,46 17/20

Такие результаты торгов зафиксировали рекордные цены на валюту на межбанке.

НБУ установил официальный курс на 19 марта на уровне 38,9844 грн/$, что является историческим минимумом украинской валюты.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,60−39,05 грн. Евро покупают за 42,10 грн., а продают за 42,74 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,00−39,15, евро — 42,65−42,85 грн.

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