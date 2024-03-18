В этом году банки выдали бизнесу льготных кредитов на 18 миллиардов

С начала 2024 года 4516 предпринимателей получили кредиты по программе «Доступные кредиты» на общую сумму 18 млрд грн. На прошлой неделе такие кредиты получили 643 предпринимателя на 2,4 млрд. гривен. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 83,5 тысяч кредитов на 285,1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

С начала 2024 года предприниматели взяли больше доступных кредитов на пополнение оборотных средств — на 8,7 млрд гривен. 3,7 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям, 3,2 млрд грн — бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска, 2,8 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

· сельского хозяйства (48%);

· оптовой и розничной торговли (25%);

· перерабатывающей промышленности (17%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «Приватбанк» (38,1 тыс.), «Ощадбанк» (12,8 тыс.) и «Райффайзен Банк Аваль» (5,4 тыс.).).