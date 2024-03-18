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18 марта 2024, 17:44 Читати українською

Количество корпоративных дефолтов в мире рекордно выросло

Количество корпоративных дефолтов в мире с начала года оказалось самым высоким со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на S&P.

Количество корпоративных дефолтов в мире с начала года оказалось самым высоким со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

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С начала года количество дефолтов компаний в январе-феврале в мире достигло 29 — максимума с 2009 года. В частности, в США количество корпоративных дефолтов составило 17, в Европе — восемь.

Это наивысшее значение за последние 15 лет, когда в 2009 году количество корпоративных дефолтов за аналогичный период составило 36 случаев.

Зафиксированный показатель практически вдвое выше среднего, который наблюдался в 2010—2023 годах (16 случаев).

В то же время рост количества корпоративных несостоятельностей фиксируется третий год подряд, а их численность по сравнению с 2022 годом (когда мир уже постепенно отходил от пандемического шока и связанных с ним ограничений) увеличился почти в 2,5 раза, тогда как в течение 2020−2022 годов наблюдался уменьшение количества дефолтов на 40%.

Рост количества дефолтов S&P увязывает со слабым потребительским спросом, ростом зарплат в условиях дефицита рабочей силы и высокими процентными ставками.

Источник: Минфин
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