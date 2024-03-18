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18 марта 2024, 15:37 Читати українською

Новая почта начала доставлять заказ из OLX в Польшу

Новая почта начала доставлять в отделение Nova Post в Польше заказы из украинского маркетплейса OLX. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новая почта начала доставлять в отделение Nova Post в Польше заказы из украинского маркетплейса OLX.
Фото:depositphotos

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Подробности

Услуга доступна всем пользователям сайта и приложений olx.ua с украинским номером телефона и украинской банковской картой.

Срок доставки в Польшу от 3 дней после подтверждения сделки продавцом. Услуга доступна только для товаров, разрешенных к пересылке через границу.

Как заказать

Чтобы заказать товар из OLX Nova Post в Польше нужно нажать «Купить с доставкой» и выбрать опцию «Новая почта в Польшу».

По данным компании, наиболее популярными категориями заказов являются одежда, книги и мелкая техника.

Источник: Минфин
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