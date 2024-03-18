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18 марта 2024, 14:56 Читати українською

«Ощадбанк» выставил на продажу гостиницу Ramada Encore и БЦ «Европа»

Ощадбанк выставил на электронный аукцион OpenMarket гостиничный центр Ramada Encore и БЦ «Европа», ТРЦ «Атмосфера», земельные участки и права денежного требования. Стартовая цена лота — 1,79 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ощадбанк выставил на электронный аукцион OpenMarket гостиничный центр Ramada Encore и БЦ «Европа», ТРЦ «Атмосфера», земельные участки и права денежного требования.

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«Ощадбанк выставил на электронный аукцион OpenMarket лот, состоящий из объектов недвижимого имущества и права денежного требования», — говорится в сообщении.

В частности, в лот входит административно-гостиничный центр в Киеве (Столичное шоссе, 103) общей площадью 39 590 кв. м с двухуровневой парковкой на 17,5 тыс. кв. м. Это 22-этажная гостиница «четыре звезды» под брендом Ramada Encore и БЦ «Европа» общей площадью 17 396 кв. м.

Гостиница рассчитана на 332 номера и 58 апартаментов. Инфраструктура отеля включает в себя конференц-центр общей площадью более 4 тыс. кв. м на 20 конференц-залов, двухуровневый паркинг, фитнес-центры, рестораны.

Также в лот входит ТРЦ «Атмосфера» общей площадью 48,47 тыс. кв. м (с паркингом площадью 16,84 тыс. кв. м). В ТРЦ находится около 50 магазинов и бутиков премиум-класса, фуд-корт, зона развлечений, картинг-центр, фитнес-центр, кинотеатр с ресторанным обслуживанием и ивент-холл на 800 мест.

К тому же на торги выставили 11 земельных участков в поселке Козин (Киевская область), с целевым назначением «жилищное строительство» общей площадью 17,36 га, а также право денежного требования к ООО «Компания «Нитеко», в частности, по кредитному договору и договорам обеспечение, среди которых элитный бизнес-центр класса, А в Киеве и 27 земельных участков в Козине.

Стартовая цена лота составляет 1,8 млрд. грн. Гарантийный взнос — 89,92 млн. грн.

Дата торгов намечена на 25 марта 2024 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
SamBB
SamBB
18 марта 2024, 15:41
#
Хороший готельчик був в доКовідні часи, потім почали економити на всім, особливо на сніданках…
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
18 марта 2024, 15:55
#
Затяганий він вже досить сильно. Ну і в Атмосфері такі ціни, що навряд чи пожильці Рамади дадуть касу.
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