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18 марта 2024, 14:33 Читати українською

Сальвадор продолжит покупать по 1 BTC в день — Букеле

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что страна продолжит инвестировать в биткоин. Она планирует покупать 1 BTC в день, пока биткоин «станет недоступным для приобретения за фиатную валюту».

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что страна продолжит инвестировать в биткоин.
Фото:eadaily.com

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Что известно

Букеле подтвердил планы покупать по одному биткоину ежедневно, пока первая криптовалюта не станет недоступной для покупки за фиатную валюту.

Инициатива, направленная на инвестиции в криптовалюту, впервые была представлена в ноябре 2022 года. Букеле заявил о намерениях покупать биткоин по стратегии усредненной долларовой стоимости (DCA).

После обновления исторического максимума в начале марта этого года на отметке $73 650, Сальвадор получил более $65 млн нереализованной прибыли.

Несколько дней назад глава государства опубликовал данные о криптовалютных активах, хранящихся на кошельке. Число биткоинов по адресу составило 5689, что вдвое превысило оценки экспертов.

Согласно опросу, проведенному Центральноамериканским университетом имени Хосе Симеона Каньяса в Сальвадоре, 12% местного населения хотя бы раз использовали биткоин для оплаты товаров и услуг в 2023 году.

Напомним

Ранее президент Сальвадора сообщал, что государство не только покупает биткоины, но и получает их благодаря оформлению гражданства, конвертации валюты для бизнеса, майнинга и государственных услуг. Также правительство одобрило выпуск биткоин-бондов.

Источник: Минфин
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