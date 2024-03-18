Сальвадор продолжит покупать по 1 BTC в день — Букеле

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что страна продолжит инвестировать в биткоин . Она планирует покупать 1 BTC в день, пока биткоин «станет недоступным для приобретения за фиатную валюту».

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Что известно

Букеле подтвердил планы покупать по одному биткоину ежедневно, пока первая криптовалюта не станет недоступной для покупки за фиатную валюту.

Мы пришли к перевозке большого куска наших #Bitcoin в роскошный шпильку, и покупку того, что ветвь шпильку в физическом воле с нашей национальной территорией.



Вы можете позвонить в нашу первую #Bitcoin piggy bank 🇸🇻



Это не очень, но это сложная работа 😂 pic.twitter.com/dqzedykxT1 — Nayib Bukele (@nayibbukele) 14 марта, 2024

Инициатива, направленная на инвестиции в криптовалюту, впервые была представлена в ноябре 2022 года. Букеле заявил о намерениях покупать биткоин по стратегии усредненной долларовой стоимости (DCA).

После обновления исторического максимума в начале марта этого года на отметке $73 650, Сальвадор получил более $65 млн нереализованной прибыли.

Несколько дней назад глава государства опубликовал данные о криптовалютных активах, хранящихся на кошельке. Число биткоинов по адресу составило 5689, что вдвое превысило оценки экспертов.

Согласно опросу, проведенному Центральноамериканским университетом имени Хосе Симеона Каньяса в Сальвадоре, 12% местного населения хотя бы раз использовали биткоин для оплаты товаров и услуг в 2023 году.

Напомним

Ранее президент Сальвадора сообщал, что государство не только покупает биткоины, но и получает их благодаря оформлению гражданства, конвертации валюты для бизнеса, майнинга и государственных услуг. Также правительство одобрило выпуск биткоин-бондов.