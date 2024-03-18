Инвестиции в финтех в прошлом году упали до уровня 2017 года

Общий объем глобальных инвестиций в финтех в 2023 году снизился до шестилетнего минимума — $113,7 млрд по 4547 сделкам, по сравнению с $196,6 млрд по 7515 сделкам в 2022 году. Об этом свидетельствует отчет KPMG Pulse of Fintech за второе полугодие 2023, пишет Forbes.

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Аналитики объясняют, что на тенденцию повлияли, в частности, война в Украине и боевые действия на Ближнем Востоке, высокие процентные ставки и высокий уровень инфляции.

Несмотря на всеобщее снижение, инвестиции в технологии в сфере недвижимости выросли до рекордного уровня — $13,4 млрд в 2023 году.

В 2023 году зафиксирован большой объем инвестиций в экологические и социальные финтех-проекты, ставший вторым по величине за всю историю наблюдений: $2,3 млрд в 2023 году уступают только пиковому показателю 2021 года и его $3,7 млрд. Поскольку как правительства, так и бизнес, берут на себя амбициозные обязательства по достижению нулевого уровня выбросов и внедряют разные регуляторные изменения, это все вместе создает благоприятные условия для сохранения положительной динамики.

Вероятно, они будут продолжать расти и в 2024 году, отмечается в отчете.

В целом сфера осуществления платежей осталась самой мощной сферой инвестиций в финтех в мире в 2023 году: объем инвестиций составил $20,7 млрд по сравнению с $58 млрд в 2022 году.