Курс валют на 18 марта: Доллар в обменниках подорожал на 8 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и подешевел на 5 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке прибавил 8 копеек, а в продаже 5 копеек. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,50−39,00 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,90−38,95, евро — 42,50−42,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,79−38,81 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,26−42,26 грн/евро.

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