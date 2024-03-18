Чехия предложит Еврокомиссии запретить импорт российского зерна в ЕС

Чехия на ближайшей встрече министров сельского хозяйства ЕС предложит Брюсселю внести импорт российского и белорусского зерна в список санкций. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный в эфире телеканала CT24 .

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Что планируют запретить

По словам министра, речь идет о зерновых и масличных культурах из россии и Беларуси.

«Российскому зерну и белорусским товарам просто нечего делать в Европе. Я не вижу никакой причины, почему российское зерно должно быть в Европе. Нет никакой причины поддерживать агрессора», — подчеркнул Выборный.

Он убежден, что отказ от импорта не приведет к существенному удорожанию продуктов. Министр пояснил, что Чехия собирает 8 млн тонн зерновых в год, в то время как потребность страны составляет около 5 млн тонн.

Напомним

На этой неделе Еврокомиссия должна представить свое предложение о количественных ограничениях импорта зерна из россии и Беларуси, но о полном эмбарго речь не идет.

По данным Евростата, экспорт российского зерна в ЕС увеличился более чем на 50%, до 1,5 млн тонн в период с 2022 по 2023 год.