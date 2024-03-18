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18 марта 2024, 8:15 Читати українською

Потери врага за 17 марта: 810 российских оккупантов, 19 танков и 36 БПЛА

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 810 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 431550 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 810 оккупантов.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери врага

  • личного состава — около 431550 (+810) человек,
  • танков — 6809 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин — 13014 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 10668 (+34) ед,
  • РСЗО — 1017 (+0) ед,
  • средства ПВО — 720 (+0) ед,
  • самолетов — 347 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8308 (+36),
  • крылатые ракеты — 1922 (+0),
  • корабли /катера — 26 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14141 (+68) ед,
  • специальная техника — 1731 (+8)
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
18 марта 2024, 9:25
#
Гарні новини.
Але не можузрозуміти росіян, яки підтримують війну, путіна, вбивства та знищення українців, руйнування, захоплення територій, віру у «відбудову зруйнованого"(вони хочаб у себе на росії звільнили своїх людей від аварійного житла, якого офіційно більше 16%), руйнації жебрацтво, а вони воюють…
Україна бідна в порівнянні з росією, якщо в бюджет України надсилати третю частину бюджету рф (відносно офіційної кількості населення), в Україні жили б краще ніж в Катарі.
Чому ж росія так вчепилась в Україну? Це просто паразити, або паразитний бізнес. Вони згадують минулі часи, де за обсягом економіки Українська РСР посідала друге місце серед республік СРСР, але за обсягом на душу населення — лише 6 місце.
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