За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 810 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 431550 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 марта: 810 российских оккупантов, 19 танков и 36 БПЛА
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 431550 (+810) человек,
- танков — 6809 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 13014 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 10668 (+34) ед,
- РСЗО — 1017 (+0) ед,
- средства ПВО — 720 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8308 (+36),
- крылатые ракеты — 1922 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14141 (+68) ед,
- специальная техника — 1731 (+8)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1
Але не можузрозуміти росіян, яки підтримують війну, путіна, вбивства та знищення українців, руйнування, захоплення територій, віру у «відбудову зруйнованого"(вони хочаб у себе на росії звільнили своїх людей від аварійного житла, якого офіційно більше 16%), руйнації жебрацтво, а вони воюють…
Україна бідна в порівнянні з росією, якщо в бюджет України надсилати третю частину бюджету рф (відносно офіційної кількості населення), в Україні жили б краще ніж в Катарі.
Чому ж росія так вчепилась в Україну? Це просто паразити, або паразитний бізнес. Вони згадують минулі часи, де за обсягом економіки Українська РСР посідала друге місце серед республік СРСР, але за обсягом на душу населення — лише 6 місце.