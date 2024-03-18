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18 марта 2024, 9:23 Читати українською

Польские фермеры начали блокировать границу с Германией

Акция польских фермеров на границе Польши и Германии началась днем в воскресенье, 17 марта, и продлится четыре дня. Заблокированы все полосы движения в обоих направлениях, что исключит возможность приграничного движения в этом месте. Об этом пишет DW.

Акция польских фермеров на границе Польши и Германии началась днем в воскресенье, 17 марта, и продлится четыре дня.
Фото:world.comments.ua

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Что известно

Пограничный переход расположен на автобане, соединяющей Берлин и Варшаву, по нему ежедневно между Германией и Польшей двигаются около 17 тысяч грузовиков.

Польские и немецкие власти ожидают значительных пробок на дорогах.

Напомним, польские фермеры уже блокировали пограничное движение на этом автобане на 24 часа в конце февраля. Тогда в акции участвовало около тысячи фермеров с 500 тракторами и 300 грузовиками и фургонами.

Блокировка границ польскими фермерами

Польские фермеры протестуют уже несколько месяцев. Среди требований протестующих — отмена или ослабление ограничений, наложенных планом ЕС «Зеленое соглашение», направленным на борьбу с изменениями климата, и возвращение таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые Брюссель отменил и после начала полномасштабной войны россии против Украины в 2022 году.

15 марта польские фермеры заблокировали пункт пропуска Хижне на польско-словацкой границе. По словам аграриев, именно по этим дорогам в страну заезжает аграрная продукция из Украины и россии. Участники протеста заявили, что блокировка пункта пропуска будет продолжаться до конца марта. Фермеры будут пропускать один грузовик в час, а автобусов и легковушек протест не касается.

В минувшую субботу премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах с фермерами-бастующими пообещал сократить избыток зерна на внутреннем рынке, но лидеры профсоюзов заявили, что не будут прекращать свои протесты.

Напомним, польские аграрии с февраля 2024 года снова блокируют польско-украинскую границу.

За это время было несколько инцидентов, когда протестующие высыпали украинское зерно из грузовиков и железнодорожных вагонов. 13 марта организаторы акции протеста польских фермеров заявили о решении пропускать все грузовики, застрявшие в очереди на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Дорогуск — Ягодин» на границе с Украиной.

По состоянию на начало текущей недели на польско-украинской границе из-за блокировки застряли 2300 украинских грузовиков.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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mantis05
mantis05
18 марта 2024, 10:07
#
Не особо дорогие пшеки, их реально дешёво рабсея покупает. В истории, 2 раза пшеки били Украину в спину и оба раза потом лишались суверенитета. Ничему их не учит история.
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banagua
banagua
18 марта 2024, 11:18
#
Цікаво, ім на полях не треба працювати? Підготовка все таке…
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Uuu123
Uuu123
18 марта 2024, 11:23
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Многие поляки *** забывшие кто виноват в авиакатастрофе под Смоленском с их президентским самолётом. Да и без украинцев польская экономика быстро улетит вниз.
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