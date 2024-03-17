За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 430740 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 марта: 1160 российских оккупантов, 11 танков и 4 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 430740 (+1160),
- танков — 6790 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 12997 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 10634 (+28) ед,
- РСЗО — 1017 (+0) ед,
- средства ПВО — 720 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8272 (+4),
- крылатые ракеты — 1922 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14073 (+49) ед,
- специальная техника — 1723 (+11)
Источник: Минфин
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