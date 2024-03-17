Украина с партнерами обсуждают дополнительный налог на товары россии — Шмыгаль

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Работа над конфискацией

По словам Шмыгаля, сейчас идет работа над конфискацией российских замороженных активов. Уже создан Международный реестр убытков. В дальнейшем, по его словам, планируется создать Международную компенсационную комиссию и компенсационный фонд.

«Важно конфисковать не только суверенные активы, но и активы российских олигархов. Потребность в восстановлении, по оценкам Всемирного банка, составляет 486 млрд долларов. Замороженных российских активов насчитывается около 300 млрд. Поэтому обсуждаем возможность введения дополнительного налогообложения российских товаров, которые продает на международных рынках, и направление этого налога Украине», — написал Шмыгаль.

Напомним

Начиная с апреля международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской войной, будет открыт для заявлений от пострадавших.