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17 марта 2024, 15:15 Читати українською

Украина с партнерами обсуждают дополнительный налог на товары россии — Шмыгаль

Украина с партнерами обсуждают возможность введения дополнительного налогообложения российских товаров, которые россия продает на международных рынках. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме.

Украина с партнерами обсуждают возможность введения дополнительного налогообложения российских товаров, проданных РФ на международных рынках.

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Работа над конфискацией

По словам Шмыгаля, сейчас идет работа над конфискацией российских замороженных активов. Уже создан Международный реестр убытков. В дальнейшем, по его словам, планируется создать Международную компенсационную комиссию и компенсационный фонд.

«Важно конфисковать не только суверенные активы, но и активы российских олигархов. Потребность в восстановлении, по оценкам Всемирного банка, составляет 486 млрд долларов. Замороженных российских активов насчитывается около 300 млрд. Поэтому обсуждаем возможность введения дополнительного налогообложения российских товаров, которые продает на международных рынках, и направление этого налога Украине», — написал Шмыгаль.

Напомним

Начиная с апреля международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской войной, будет открыт для заявлений от пострадавших.

Источник: Минфин
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