Tesla откатилась на 12 место по капитализации в США

Котировки акций Tesla продолжают снижаться, в результате чего производитель электромобилей откатился на 12-ю строчку в списке лидеров по капитализации в США. Об этом сообщает MarketWatch .

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Как изменилась стоимость акций

Бумаги Tesla 13 марта подешевели на 4,5% — до $169,48, так что рыночная стоимость компании составляла $545 млрд. Таким образом, автопроизводитель пропустил вперед банк JPMorgan Chase & Co., цена акций которого выросла на 0,8%, а капитализация превысила $551 млрд.

Котировки акций Tesla с начала текущего года опустились более чем на 31%, что является самым плохим показателем среди компаний, входящих в расчет Standard & Poor's 500. При этом сам индекс увеличился примерно на 8%.

Прогноз аналитиков

Аналитики Wells Fargo ухудшили рекомендацию для бумаг автопроизводителя к «ниже рынку» с «на уровне рынка», прогнозная цена — до $125 из $200.

В общей сложности из 50 экспертов, проводящих анализ акций Tesla, девять пессимистично относятся к ним. При этом у бумаг есть положительный рейтинг от восемнадцати аналитиков, еще 23 человека нейтрально оценивают бумаги компании.