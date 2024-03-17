​Центробанк Швеции призывает к принятию закона о защите наличных денег

Согласно отчету Riksbank, Швеция, часто называемая страной, находящейся на пути к безналичному обществу, в 2023 году уменьшила количество банкнот в обращении на 10%. Об этом пишет UAFIC.

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Уменьшение использования наличных денег

Однако такой тенденцией удовлетворены далеко не все: 44% шведов негативно относятся к уменьшению использования наличных денег, по сравнению с 36% в 2022 году.

Чтобы решить эту проблему, Центральный банк заявляет, что банки должны быть обязаны принимать от населения вклады в виде банкнот и монет, чего не происходит.

В своем репорте Riksbank также указывает на проблемы по управлению наличными деньгами, отмечая, что в настоящее время в стране существует только одна частная компания, занимающаяся перевозкой физических денег на предприятия розничной торговли и обратно. Правительство должно подготовить предложения о том, как коммерческие банки могут обеспечить транспортировку наличных денег, если текущая система сломается.

Между тем, банки и другие пеймент-провайдеры должны адаптировать свои услуги для людей, которым сложно пользоваться цифровыми технологиями.

Для упрощения платежей и идентификации можно было бы шире использовать такие технические решения, как биометрия, говорится в докладе.

«Платежи должны работать для всех. В долгосрочной перспективе все платежи могут стать цифровыми, но до тех пор наличные деньги играют важную роль. Нам нужно законодательство, чтобы гарантировать, что наличные деньги можно будет использовать для оплаты, — отмечает руководитель Riksbank Эрик Тедеен и добавляет: Банки также должны обеспечить доступ большего количества клиентов к платежным счетам. Это важные условия для того, чтобы каждый мог платить сегодня и в будущем».