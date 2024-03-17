​Центробанк Швеции призывает к принятию закона о защите наличных денег

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 марта 2024, 13:18 Читати українською

​Центробанк Швеции призывает к принятию закона о защите наличных денег

Согласно отчету Riksbank, Швеция, часто называемая страной, находящейся на пути к безналичному обществу, в 2023 году уменьшила количество банкнот в обращении на 10%. Об этом пишет UAFIC.

Согласно отчету Riksbank, Швеция, которую часто называют страной, находящейся на пути к безналичному обществу, в 2023 году уменьшила количество банкнот в обращении на 10%.
Фото: depositphotos.com

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Уменьшение использования наличных денег

Однако такой тенденцией удовлетворены далеко не все: 44% шведов негативно относятся к уменьшению использования наличных денег, по сравнению с 36% в 2022 году.

Чтобы решить эту проблему, Центральный банк заявляет, что банки должны быть обязаны принимать от населения вклады в виде банкнот и монет, чего не происходит.

В своем репорте Riksbank также указывает на проблемы по управлению наличными деньгами, отмечая, что в настоящее время в стране существует только одна частная компания, занимающаяся перевозкой физических денег на предприятия розничной торговли и обратно. Правительство должно подготовить предложения о том, как коммерческие банки могут обеспечить транспортировку наличных денег, если текущая система сломается.

Между тем, банки и другие пеймент-провайдеры должны адаптировать свои услуги для людей, которым сложно пользоваться цифровыми технологиями.

Для упрощения платежей и идентификации можно было бы шире использовать такие технические решения, как биометрия, говорится в докладе.

«Платежи должны работать для всех. В долгосрочной перспективе все платежи могут стать цифровыми, но до тех пор наличные деньги играют важную роль. Нам нужно законодательство, чтобы гарантировать, что наличные деньги можно будет использовать для оплаты, — отмечает руководитель Riksbank Эрик Тедеен и добавляет: Банки также должны обеспечить доступ большего количества клиентов к платежным счетам. Это важные условия для того, чтобы каждый мог платить сегодня и в будущем».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+12
Kharakternyk
Kharakternyk
17 марта 2024, 14:03
#
О! До шведів вже почало доходити. І це радує.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 марта 2024, 14:17
#
Действительно дошло, когда банки стали отказывать клиентам в приеме наличных для зачисления на вклады, а услуги инкассации наличности остались только у одной компании…
+
0
Arrow186
Arrow186
17 марта 2024, 15:35
#
На наданий момент в Україні також можна обійтись без готівки, термінали присутні у всіх магазинчиках, + онлайн торгівля розвинена.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами