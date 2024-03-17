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17 марта 2024, 11:11 Читати українською

За сутки с криптовалютных бирж выведены биткоины на $750 млн

По итогам торговой сессии от 14 марта, с криптовалютных бирж было выведено более $750 млн в BTC. Это самый высокий показатель вывода биткоинов с биржевых счетов с мая 2023 года. Причем большая часть пришлось на биржи Bitfinex ($524 млн) и Kraken ($130 млн). Об этом пишет IntoTheBlock.

По итогам торговой сессии от 14 марта, с криптовалютных бирж было выведено более $750 млн в BTC.

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Аналитики IntoTheBlock отметили, что крипторынок демонстрирует классическую схему передачи ликвидности от долговременных биткоин-ходлеров на балансы спекулянтов.

При этом наблюдается значительный рост спотовой фиксации прибыли и спроса на фьючерсное кредитное плечо.

В IntoTheBlock полагают, что перемещение биткоинов с биржевых счетов на частные криптовалютные кошельки можно рассматривать как положительный признак уверенности инвесторов в долгосрочной ценности BTC.

После серии громких банкротств и хакерских взломов криптоинвесторы стараются не прибегать к услугам сторонних кастодиантов и предпочитают самостоятельно защищать свои активы.

Ранее гендиректор Палаты цифровой торговли США Перианн Боринг выступила в защиту биткоина как средства защиты от инфляции и призвала законодателей не мешать использованию первой криптовалюты.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Criptor82
Criptor82
17 марта 2024, 13:18
#
20−22.03 думаю буде волотильно на біржах (засідання та коментарі ФРС), а далі до травня має бути зростання (халвінг, купівля акцій ETF, спекуляції), час настав фіксувати частинами те, що купувавалось в 2021—2023 :))
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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
17 марта 2024, 14:18
#
Все тільки починається, нема що фіксувати
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