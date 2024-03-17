За сутки с криптовалютных бирж выведены биткоины на $750 млн

По итогам торговой сессии от 14 марта, с криптовалютных бирж было выведено более $750 млн в BTC. Это самый высокий показатель вывода биткоинов с биржевых счетов с мая 2023 года. Причем большая часть пришлось на биржи Bitfinex ($524 млн) и Kraken ($130 млн). Об этом пишет IntoTheBlock.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Аналитики IntoTheBlock отметили, что крипторынок демонстрирует классическую схему передачи ликвидности от долговременных биткоин-ходлеров на балансы спекулянтов.

При этом наблюдается значительный рост спотовой фиксации прибыли и спроса на фьючерсное кредитное плечо.

В IntoTheBlock полагают, что перемещение биткоинов с биржевых счетов на частные криптовалютные кошельки можно рассматривать как положительный признак уверенности инвесторов в долгосрочной ценности BTC.

После серии громких банкротств и хакерских взломов криптоинвесторы стараются не прибегать к услугам сторонних кастодиантов и предпочитают самостоятельно защищать свои активы.

Ранее гендиректор Палаты цифровой торговли США Перианн Боринг выступила в защиту биткоина как средства защиты от инфляции и призвала законодателей не мешать использованию первой криптовалюты.