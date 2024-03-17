За прошедший месяц украинцы приобрели около 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.
Авто из Китая: что выбирали украинцы в феврале
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Как изменился спрос
По сравнению с февралем 2023 года спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 73%. Из этого количества: новых — 1005 ед. (+118%); б/у — 389 (+13%) ед.
Автомобили китайского происхождения охватили 18% февральского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 2%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 86%.
Что выбирали украинцы в феврале
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- VW ID.4 — 257 ед.;
- BYD Song Plus — 110 ед.;
- Honda eNS1 — 96 ед.;
- Nissan Ariya — 71 ед.;
- Honda M-NV — 49 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- VW ID.4 — 120 ед.;
- Nissan Ariya — 37 ед.;
- Honda eNS1 — 31 ед.;
- Toyota BZ4X — 21 ед.;
- BYD Song Plus — 18 ед.
Источник: Минфин
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