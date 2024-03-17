Авто из Китая: что выбирали украинцы в феврале

За прошедший месяц украинцы приобрели около 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.

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Как изменился спрос

По сравнению с февралем 2023 года спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 73%. Из этого количества: новых — 1005 ед. (+118%); б/у — 389 (+13%) ед.

Автомобили китайского происхождения охватили 18% февральского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 2%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 86%.

Что выбирали украинцы в феврале

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

VW ID.4 — 257 ед.;

BYD Song Plus — 110 ед.;

Honda eNS1 — 96 ед.;

Nissan Ariya — 71 ед.;

Honda M-NV — 49 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: