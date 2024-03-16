Apple согласилась выплатить $490 млн по иску о сокрытии падения спроса на iPhone

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2024, 13:42 Читати українською

Apple согласилась выплатить $490 млн по иску о сокрытии падения спроса на iPhone

Apple согласилась выплатить $490 млн, чтобы урегулировать коллективный иск, в котором говорится, что генеральный директор компании Тим Кук обманул акционеров, скрыв падение спроса на iPhone в Китае, пишет Reuters.

Apple согласилась выплатить $490 млн, чтобы урегулировать коллективный иск, в котором говорится, что генеральный директор компании Тим Кук обманул акционеров, скрыв падение спроса на iPhone в Китае, пишет Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПредварительное соглашение было подано в окружной суд США в Окленде (штат Калифорния) 15 марта.
Фото:detector.media

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Предварительное соглашение было подано в окружной суд США в Окленде (штат Калифорния) 15 марта. Теперь оно требует одобрения окружного судьи. Главным истцом выступает Совет графства Норфолк в Англии.

Согласно иску, Кук 2 января 2019 года заявил, что производитель iPhone снизит прогноз квартальной выручки на сумму до $9 млрд. Тогда он обвинил в этом торговую напряженность между США и Китаем. При этом первого ноября 2018-го гендиректор компании заявил, что Apple столкнулась с проблемами в продажах на рынках в Бразилии, Индии, россии и Турции, но «не стал относить Китай к этой категории». Спустя несколько дней Apple сообщила поставщикам о необходимости сократить производство, отмечает Reuters.

Партнер Robbins Geller Rudman & Dowd Шон Уильямс, представляющий интересы акционеров, назвал это решение «выдающимся результатом» для группы.

Соглашение распространяется на инвесторов, купивших акции Apple в течение двух месяцев между заявлениями Кука и прогнозом доходов, уточняет агентство.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами