Apple согласилась выплатить $490 млн по иску о сокрытии падения спроса на iPhone

Apple согласилась выплатить $490 млн, чтобы урегулировать коллективный иск, в котором говорится, что генеральный директор компании Тим Кук обманул акционеров, скрыв падение спроса на iPhone в Китае, пишет Reuters.

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Что известно

Предварительное соглашение было подано в окружной суд США в Окленде (штат Калифорния) 15 марта. Теперь оно требует одобрения окружного судьи. Главным истцом выступает Совет графства Норфолк в Англии.

Согласно иску, Кук 2 января 2019 года заявил, что производитель iPhone снизит прогноз квартальной выручки на сумму до $9 млрд. Тогда он обвинил в этом торговую напряженность между США и Китаем. При этом первого ноября 2018-го гендиректор компании заявил, что Apple столкнулась с проблемами в продажах на рынках в Бразилии, Индии, россии и Турции, но «не стал относить Китай к этой категории». Спустя несколько дней Apple сообщила поставщикам о необходимости сократить производство, отмечает Reuters.

Партнер Robbins Geller Rudman & Dowd Шон Уильямс, представляющий интересы акционеров, назвал это решение «выдающимся результатом» для группы.

Соглашение распространяется на инвесторов, купивших акции Apple в течение двух месяцев между заявлениями Кука и прогнозом доходов, уточняет агентство.