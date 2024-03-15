Кабмин запускает механизм государственной поддержки проектов со значительными инвестициями

Кабинет Министров принял порядок предоставления компенсации стоимости построенных заявителем/инвестором со значительными инвестициями объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и компенсации затрат на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям, необходимым для реализации проекта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Это последний нормативный акт, необходимый для запуска поддержки инвесторов. Решение было принято на заседании правительства 15 марта.

«Сегодня мы одобрили последний нормативный документ, необходимый для запуска механизма государственной поддержки проектов со значительными инвестициями. Инвесторы, готовые реализовать в Украине проекты стоимостью от 12 млн. евро, получат от нас максимальное содействие и поддержку в виде сопровождения, налоговых и таможенных льгот, компенсации затрат стоимости построенных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры или подключения к инженерно-транспортным сетям и т. д. В этом году мы заложили в бюджет в поддержку таких инвесторов 3 млрд грн», — прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Кто сможет получить поддержку

Получить государственную поддержку смогут инвесторы, которые планируют реализовать в Украине проект стоимостью от 12 млн. евро, продолжительностью реализации до 5 лет в сферах перерабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых для дальнейшей переработки или обогащения, транспорта, логистики, образования, научной деятельности, здравоохранения., обращение с отходами, искусства, культуры, туризма, спорта, электронных коммуникаций

Предоставлению государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями предшествует:

представление заявителем (юридическим лицом — резидентом или нерезидентом) в Минэкономики заявки вместе с соответствующими документами на оценку проекта со значительными инвестициями;

проведение Минэкономики оценки инвестиционного проекта и предоставление заключения о целесообразности/нецелесообразности его реализации и заключения специального инвестиционного договора или отказе в заключении;

заключение специального инвестиционного договора, сторонами которого есть Кабинет Министров, орган местного самоуправления (если государственная поддержка предоставляется таким органом для реализации проекта со значительными инвестициями), инвестор со значительными инвестициями и заявитель.

Для сопровождения в подготовке и реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями заявитель должен обратиться в UkraineInvest за информационной и консультативной помощью.

Инвесторы могут получить от государства несколько видов поддержки, составляющих до 30% от суммы инвестиционного проекта со значительными инвестициями. В частности:

преимущественное право пользования земельными участками государственной или коммунальной собственности;

компенсацию затрат на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и затрат на подключение к инженерно-транспортным сетям;

налоговые льготы;

беспошлинный ввоз необходимого оборудования;

освобождение от возмещения утрат лесохозяйственного производства.

Проекты должны предусматривать строительство, модернизацию, техническое или технологическое переоснащение соответствующих объектов инвестирования и создание новых рабочих мест. Инвестору нужно создать по крайней мере: