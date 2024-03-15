К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 15 марта: на межбанке доллар подорожал на 12 копеек, евро — на 16 копеек
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Открытие 15 марта
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Закрытие 15 марта
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Изменения
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38,67/38,69
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38,79/38,81
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12/12
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42,07/42,09
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42,23/42,25
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16/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,50−38,95 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,82−38,90, евро — 42,45−42,60 грн.
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Источник: Минфин
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