Курс валют на вечер 15 марта: на межбанке доллар подорожал на 12 копеек, евро — на 16 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 15 марта Закрытие 15 марта Изменения доллар 38,67/38,69 38,79/38,81 12/12 евро 42,07/42,09 42,23/42,25 16/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,50−38,95 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,82−38,90, евро — 42,45−42,60 грн.

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