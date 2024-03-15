В Минфине рассказали о «Плане Б» на случай отсутствия помощи от США

Если Конгресс США так и не сможет принять выделение помощи Украине на этот год, Украина будет призывать другие государства «Большой семерки» (G7) увеличить свою финансовую поддержку. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире телемарафона, сообщает «Общественное».

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«Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате (Палата представителей Конгресса — ред.) решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится», — сказал Марченко.

Он подчеркнул, что американская поддержка важна для сотрудничества с Международным валютным фондом «для формирования пула партнеров доверия, принимаемых в рамках G7».

«Мы получаем постоянные заверения правительства США, что средства Украина получит. Поэтому этот вариант является основным», — отметил Марченко.

План Б

В то же время, по его словам, Украина нарабатывает другие возможности.

«Вариант Б», как мы уже указали, обращение ко всем государствам «Группы семи», если у нас не будет достаточной поддержки со стороны Штатов, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить Америку", — пояснил Марченко.

Он сказал, что это могут быть не только государства G7, но и другие, например, Северной Европы, поддерживающие Украину.

Помощь от США

В феврале Сенат США одобрил законопроект о международной помощи на сумму $95,3 млрд, включающий финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.

Документ предусматривает более $60 млрд. Украины, $14 млрд. — Израиля и $4,83 млрд. — поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

Он также предоставит $9,15 млрд гуманитарной помощи гражданским в Газе и на Западном берегу, Украине и других зонах конфликта в мире.

Для окончательного одобрения за законопроект должен проголосовать Палата представителей, а затем документ должен подписать президент США Джо Байден.