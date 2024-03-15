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15 марта 2024, 15:06 Читати українською

Vodafone продает итальянский отдел компании Swisscom за 8 миллиардов евро

Vodafone Group Plc продает свой итальянский бизнес компании Swisscom AG за 8 млрд. евро. Также объявлено о выкупе акций на сумму 4 млрд евро. Эти шаги направлены на оптимизацию деятельности Vodafone и повышение стоимости акций. Об этом сообщает Bloomberg.

Vodafone Group Plc продает свой итальянский бизнес компании Swisscom AG за 8 млрд.
Фото: gwaramedia.com

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Swisscom соединит Vodafone Italia со своей дочерней компанией Fastweb SpA. Об этом говорится в заявлении компаний в пятницу, 15 марта.

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2025 года. Правительство Швейцарии, являющееся контрольным акционером Swisscom, отдельно заявило о поддержке соглашения.

Генеральный директор Vodafone Маргерита Делла Валле столкнулась со снижением цены акций и давлением по продаже или слиянию неэффективных подразделений.

Это касается и итальянского бизнеса, страдающего от жесткой конкуренции и низких цен на тарифы по сравнению с другими рынками. Делла Валле также согласилась продать Vodafone Испанию и планирует объединить британское подразделение компании с CK Hutchison Holdings Ltd.

В заявлении Делла Валле назвала продажу «последним шагом в перестройке европейских операций».

«Наши бизнес единицы будут работать на растущих телекоммуникационных рынках, где мы занимаем сильные позиции. Это позволит нам обеспечить прогнозируемый и более стремительный рост в Европе», — отметила она.

В сочетании с недавней продажей испанского подразделения Vodafone компания заявила, что получит около 12 млрд. евро от двух сделок и планирует выкупить акции на сумму 4 млрд евро.

Рост акций

Акции Vodafone на лондонских торгах выросли на 4,3% до 68,92 пенса по состоянию на утро 15 марта.

Акции Swisscom на бирже Цюриха Swisscom подорожали на 3% — до 518,80 швейцарских франков.

Источник: Минфин
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