Переселенцам будут предоставлять субсидию на аренду жилья

Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки переселенцев — субсидию на аренду жилья. Его планируют реализовать в рамках экспериментального проекта в течение двух лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Особенность субсидии

Отмечается, что особенность субсидии — это то, что ее размер будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населенном городе страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

количества лиц в семье, арендующей жилье;

доходов домохозяйства;

способности оплачивать счета за аренду без помощи других.

Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

На первом этапе введение субсидии в аренду планируется для внутренне перемещенных лиц. В дальнейшем этот инструмент поддержки может быть и для других граждан, нуждающихся в такой помощи от государства.

В настоящее время данный проект решения соглашается внутри правительства и с заинтересованными органами власти. Минсоцполитики ожидает, что после утверждения соответствующего решения правительства, уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки для них.

Цены на аренду жилья

По данным исследования, проведенного аналитической компанией CEDOS при поддержке Совета Европы по заказу Минсоцполитики, цены на жилье в Киеве на 22% (до 8,4 тыс. грн за однокомнатную квартиру) выше средних по стране, в Николаеве и Николаевском регионе — ниже 30−35% (не превышают 4,5 тыс. грн), а в Закарпатье — выше в 2,5 раза по сравнению со средними по стране (достигая 17 тыс. грн за однокомнатную квартиру).

Самые низкие цены в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионе и составляют в диапазоне от 2,8 тыс. грн до 4,4 тыс. грн за однокомнатную квартиру, в областных центрах в указанных регионах показатель будет немного выше, от 3,2 тыс. грн до 5 тыс. грн за однокомнатную квартиру.