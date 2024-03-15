С начала года сумма упрежденного схемного НДС составляет 6,2 миллиарда — Гетманцев

За январь-февраль этого года было заблокировано 0,75% налоговых накладных от общего количества поданных на регистрацию. Сумма упрежденного схемного налога на добавленную стоимость составляет 6,2 млрд грн. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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«Адептам церкви неэффективности блокирования налоговых накладных, „поскольку 90% все равно разблокируется“, утром в пятницу будет интересно узнать, что за январь-февраль этого года в общей сложности было заблокировано 0,75% налоговых накладных от общего количества поданных на регистрацию», — написал он в Telegram.

По данным Гетманцева, из заблокированных накладных было разблокировано 34,5%, из которых:

78,2% разблокировано по решению комиссий,

17,5% автоматически разблокировано после вывода плательщиков из рисков,

4,3 % автоматически после регистрации таблиц.

«Общая сумма упрежденного схемного НДС составляет 6,2 млрд грн, или полторы полностью оснащены всем необходимым бригады ВСУ», — подытожил он.