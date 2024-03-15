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15 марта 2024, 11:35 Читати українською

Незадекларированное имущество на 52 миллиона: главу Киевского метро увольняют после расследования СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об отстранении Виктора Брагинского от исполнения обязанностей директора Киевского метрополитена после расследования журналистов Bihus info. Об этом Кличко сообщил в Telegram.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об отстранении Виктора Брагинского от исполнения обязанностей директора Киевского метрополитена после расследования журналистов Bihus info.
Фото: kmr.gov.ua

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«Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. Далее фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus.info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные», — отметил глава города.

Вечером 14 марта журналисты Bihus.info обнародовали расследование, в котором говорится о незадекларированном имуществе Брагинского на 52 млн грн. К тому же выяснилось, что строительством киевского метрополитена занимаются его родственники.

Журналисты исследовали декларации Брагинского, сочли новое имущество его родных и обнаружили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, а сестра — землю по завышенным ценам.

К примеру, на мать Брагинского были оформлены две двухкомнатные квартиры в жилом комплексе White Lines, стоимость которых стартует от 10 млн грн. Их приобрели в январе 2024 года.

Кроме того, бывшая жена главы столичного метро Ольга Брагинская приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК «Ричмонд» за 3 млн грн. Однако, по данным Bihus.Info, они до сих пор проживают вместе. Кроме того, Брагинская владеет участком за $760 000 в элитном поселке Козин под Киевом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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