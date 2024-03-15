Курс валют на 15 марта: Доллар в банках подешевел на 5 копеек, евро — на 11 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке подешевел на 3 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,45−38,95 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,70−38,80, евро — 42,30−42,48 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,67−38,69 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,07−42,09 грн/евро.

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