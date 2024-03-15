В Украине объемы нового строительства жилья в 2023 году снизились почти на 40%

Общая площадь жилых домов, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), по итогам 2023 сократилась на 37% по сравнению с 2022 годом — до 4,2 млн кв. м. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает Интерфакс-Украина.

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В январе-декабре 2023 года общая площадь нового строительства многоквартирных домов снизилась на 38,2% к предыдущему году — до 4 млн. 33,6 тыс. кв. м, тогда как одноквартирная выросла на 26,5%, до 164,5 тыс. кв. м. Количество заявленных на старте строительства квартир в многоквартирных домах уменьшилось в 1,8 раза и составило 46,2 тыс. кв. м.

В Киеве в 2023 году общая площадь нового строительства жилья сократилась на 66% к 2022 году — до 299,4 тыс. кв. м, в Киевской области — на 67%, до 616,1 тыс. кв. м.

Во Львовской области объем нового строительства сократился на 14% к предыдущему году — до 870,3 тыс. кв. м, Хмельницкой — на 5,3%, до 313,1 тыс. кв. м.

Где строительство растет

В Ивано-Франковской области объем нового строительства в 2023 году составил 469 тыс. кв. м, что в 2,3 раза превышает показатель предыдущего года. Прирост объемов также зафиксирован в Черновицкой области — плюс 275,4%, до 225,4 тыс. кв. м, Закарпатской — плюс 79,3%, до 256 тыс. кв. м, Винницкой — плюс 77,4%, до 230,6 тыс. кв. м.

В других областях Украины объем нового строительства в прошлом году показал падение до предыдущего и составил менее 200 тыс. кв. м.