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15 марта 2024, 10:04 Читати українською

Украинский морской коридор стал круглосуточным. Ожидается восстановление паромных и контейнерных перевозок

Украинский морской коридор с прошлой недели после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ стал работать круглосуточно. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков, пишет Интерфакс-Украина.

Украинский морской коридор с прошлой недели после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ стал работать круглосуточно.
Фото: pixabay.com

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«У коридора еще (потенциал), минимум, 20% объемов увеличения», — сказал он на «круглом» столе об украинском экспорте.

Васьков напомнил, что в феврале коридор вышел на рекордный объем транспортировки экспорта и импорта — 8 млн тонн, из которых 60−65% пришлось на агропродукцию, тогда как остальные — руда, металлы, импорт удобрений.

По его словам, сейчас коридор работает такими же темпами, как в феврале, поскольку в последнюю неделю погода была неблагоприятной.

В общей сложности, по словам замминистра, с начала работы украинского морского коридора им прошло более тысячи судов, которые перевезли уже почти 31 млн тонн.

Восстановление морских перевозок

Васьков отметил, что первые контейнерные перевозки по Украинскому морскому коридору могут быть осуществлены в течение двух-трех недель.

«Все пять контейнерных терминалов готовы обрабатывать (контейнеры, — ред.). Практически все они задействованы в перевалке аграрной и другой продукции. Но контейнеры — это приоритет, и они ведут переговоры. Надеюсь, что через две-три недели получим первые меры», — сказал он.

По его прогнозу, терминалы и контейнерные линии будут возобновлять работу поэтапно: сначала первая линия, затем вторая, а за ней третья.

Более того, Васьков отметил, что движение начнется с фидерных судов, а уже за ними в случае отсутствия приключений последуют контейнерные линии.

Васков добавил, что в Минвосстановление также надеются в течение двух недель восстановить автомобильное паромное сообщение, а через два месяца — железнодорожное паромное сообщение.

По его словам, под железнодорожные паромные перевозки подпадают все виды грузов, кроме опасных.

Замминистра отметил, что в портах Дуная уже работают контейнерные сервисы между Украиной и Румынией из порта «Рени» и между Румынией и Турцией из порта «Измаил».

Васьков добавил, что Украинское Дунайское пароходство готово также к перевозке контейнеров вверх по Дунаю, но пока таких перевозок еще не было.

В целом, по его словам, в феврале через Дунай прошли 1,8 млн тонн грузов — почти 50% от максимума, достигнутого в 2023 году, а вместе с Украинским морским коридором перевозки в феврале достигли почти 10 млн тонн, или 75% довоенного объема.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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KingSalmon
KingSalmon
15 марта 2024, 11:10
#
Дуже чудові новини! Дякуємо ЗСУ!
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0
Indeoo
Indeoo
15 марта 2024, 11:24
#
Это отличная новость которую нельзя недооценивать.
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0
karemaroon
karemaroon
15 марта 2024, 11:53
#
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