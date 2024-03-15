За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 428 420 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 марта: 580 российских оккупантов, 1 танк и 34 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 428420 (+580) человек,
- танков — 6758 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 12949 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 10580 (+15) ед,
- РСЗО — 1017 (+0) ед,
- средства ПВО — 717 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8254 (+34),
- крылатые ракеты — 1920 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13993 (+34) ед,
- специальная техника — 1711 (+3).
Источник: Минфин
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