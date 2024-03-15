Национальный банк Украины установил на 15 марта 2024 года официальный курс гривны на уровне 38,68 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 10 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 15 марта установил официальный курс евро на уровне 42,28 грн. Европейская валюта подешевела на 13 копеек.

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