В январе-феврале 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 75,3 млрд грн, в том числе в феврале — 38,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
С начала года на соцвыплаты было направлено более 75 миллиардов
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Куда направили деньги
Эти средства были направлены:
- 42,5 млрд грн, из них в феврале 21,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;
- 17,09 млрд грн, из них в феврале 8,6 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
- 2,2 млрд грн, из них в феврале 1,2 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей;
- 9,4 млрд грн, из них в феврале 4,8 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
- 3,8 млрд грн, из них в феврале 1,9 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;
- 0,3 млрд грн, из них в феврале 0,25 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Источник: Минфин
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