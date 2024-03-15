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15 марта 2024, 9:33 Читати українською

С начала года на соцвыплаты было направлено более 75 миллиардов

В январе-феврале 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 75,3 млрд грн, в том числе в феврале — 38,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В январе-феврале 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 75,3 млрд грн, в том числе в феврале — 38,2 млрд грн.
Фото: НБУ

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Куда направили деньги

Эти средства были направлены:

  • 42,5 млрд грн, из них в феврале 21,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;
  • 17,09 млрд грн, из них в феврале 8,6 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
  • 2,2 млрд грн, из них в феврале 1,2 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей;
  • 9,4 млрд грн, из них в феврале 4,8 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
  • 3,8 млрд грн, из них в феврале 1,9 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;
  • 0,3 млрд грн, из них в феврале 0,25 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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karemaroon
karemaroon
15 марта 2024, 11:53
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