К закрытию межбанка курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и продаже. Евро упал на 31 копейку в покупке и на 32 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 14 марта: доллар и евро на межбанке резко ушли вниз
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Открытие 14 марта
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Закрытие 14 марта
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Изменения
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38,82/38,84
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38,67/38,69
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15/15
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42,45/42,47
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42,14/42,15
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31/32
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,50−38,99 грн. Евро покупают за 42,11 грн, а продают за 42,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,73−38,80, евро — 42,40−42,55 грн.
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Источник: Минфин
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