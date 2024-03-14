Курс валют на вечер 14 марта: доллар и евро на межбанке резко ушли вниз

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и продаже. Евро упал на 31 копейку в покупке и на 32 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 14 марта Закрытие 14 марта Изменения доллар 38,82/38,84 38,67/38,69 15/15 евро 42,45/42,47 42,14/42,15 31/32

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,50−38,99 грн. Евро покупают за 42,11 грн, а продают за 42,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,73−38,80, евро — 42,40−42,55 грн.

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