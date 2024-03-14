Хакатон Solana с призовым фондом в $4 млн. Создаем новую финансовую систему будущего вместе

С 4 марта по 8 апреля 2024 года платформа Colosseum проводит онлайн-хакатон Solana Renaissance Hackathon . Призовой пул мероприятия превышает $4 млн, а среди многочисленных наград предусмотрена специальная номинация за лучшие проекты в сфере платежей и децентрализованных финансов.

Официальное сообщество Solana в Украине — Kumeka Team — приглашает команды принять участие в хакатоне. По мнению представителей организации, украинские разработчики давно зарекомендовали себя как глобальный игрок Web3-индустрии. Они призывают не терять время и регистрироваться на мероприятии прямо сейчас.

Если вы соло-специалист без команды или просто студент, который хочет попробовать свои силы и изменить финансовый мир к лучшему — отлично, просто присоединяйтесь к комьюнити, ищите единомышленников и начинайте свой первый проект.

Kumeka Team окажет всю возможную поддержку командам из Украины, заявили в комьюнити. Ответы на любые вопросы можно получить в дискорде организации или в Telegram-канале.

«Финансовые проекты украинских разработчиков хорошо известны всему миру. Однако Web3-сфера представляет собой совершенно другой уровень возможностей для развития. Не сомневаюсь, что наши команды смогут удивить комьюнити и побороться за DeFi & Payments Award», — заявил сооснователь Kumeka Team Марк Лецюк.

Более десяти различных номинаций доступны для участников. Размер денежных наград варьируется в разрезе от $5000 до $50 000, а лучшая команда получит звание Grand Champion.

Финалисты Solana Renaissance и акселератор Colosseum

Пятнадцать команд-победителей хакатона Solana не только завоюют признание Web3-сообщества и денежные призы, но и станут участниками акселератора от Colosseum. Попасть в их число могут и представители геймдев-направления, уверены в Kumeka Team.

Речь идет об уникальной инициативе по продвижению стартапов. Она включает передовой подход к менторству, обучению и комплексной трансформации проекта в компанию-лидера сферы Web3.

Участники акселератора получат доступ к pre-seed инвестициям от Colosseum в размере $250 000. Более того, они встретятся с представителями венчурных фирм и смогут представить им свой проект.

Kumeka Team приглашает всех желающих присоединиться к хакатону Solana и посетить офлайн-локацию мероприятия по адресу: г. Киев, ул. Борисоглебская 15 Б, коворкинг BeeWorking. В период проведения хакатона локация работает 24/7.