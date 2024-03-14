Украинский банк развития UDF будет зарегистрирован в Люксембурге

Анонсированный в 2023 году Фонд развития Украины (UDF) планируется зарегистрировать в Люксембурге, его размер может достичь $15 млрд. Об этом в интервью Bloomberg рассказал Филипп Гильдебранд, вице-президент инвестиционной компании BlackRock, сопровождающей создание фонда, пишет Лига.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

UDF создается как национальное финансовое учреждение развития, которое дополнит другие международные институции и увеличит инвестиционные возможности для частного капитала для участия в восстановлении Украины.

По словам Гильдебранда, фонд рассчитывает в начале получить по крайней мере $500 млн. от институциональных инвесторов и $2 млрд. — от частных. В целом же он рассчитывает профинансировать как минимум $15 млрд на восстановление Украины.

Читайте: BlackRock в Украине: что на самом деле здесь будет делать инвестиционный гигант

Примером для UDF станет Кредитное восстановление (KfW), созданный в 1948 году в рамках плана Маршалла немецкий государственный банк развития и созданный BlackRock в 2021 году фонд Climate Finance Partnership.

Приоритетными сферами UDF будут сельское хозяйство, промышленность, инфраструктура и энергетика. Он уже рассмотрел 200 проектов и выбрал 20 из них.

Параллельно с фондом будет существовать «учреждение подготовки проектов», которое будет искать новые идеи для инвестиций.

UDF должен начать работу по окончании боевых действий.

Напомним

Украина договорилась о сотрудничестве с BlackRock в ноябре 2022 года, а в феврале 2023 — с JPMorgan.

В мае 2023 года президент Владимир Зеленский объявил, что над созданием Фонда развития также работают консультанты по McKinsey.