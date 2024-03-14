Анонсированный в 2023 году Фонд развития Украины (UDF) планируется зарегистрировать в Люксембурге, его размер может достичь $15 млрд. Об этом в интервью Bloomberg рассказал Филипп Гильдебранд, вице-президент инвестиционной компании BlackRock, сопровождающей создание фонда, пишет Лига.
Украинский банк развития UDF будет зарегистрирован в Люксембурге
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Что известно
По словам Гильдебранда, фонд рассчитывает в начале получить по крайней мере $500 млн. от институциональных инвесторов и $2 млрд. — от частных. В целом же он рассчитывает профинансировать как минимум $15 млрд на восстановление Украины.
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Примером для UDF станет Кредитное восстановление (KfW), созданный в 1948 году в рамках плана Маршалла немецкий государственный банк развития и созданный BlackRock в 2021 году фонд Climate Finance Partnership.
Приоритетными сферами UDF будут сельское хозяйство, промышленность, инфраструктура и энергетика. Он уже рассмотрел 200 проектов и выбрал 20 из них.
Параллельно с фондом будет существовать «учреждение подготовки проектов», которое будет искать новые идеи для инвестиций.
UDF должен начать работу по окончании боевых действий.
Напомним
Украина договорилась о сотрудничестве с BlackRock в ноябре 2022 года, а в феврале 2023 — с JPMorgan.
В мае 2023 года президент Владимир Зеленский объявил, что над созданием Фонда развития также работают консультанты по McKinsey.
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