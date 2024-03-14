Uklon не будет работать во время комендантского часа

Украинский сервис вызова такси Uklon закроет возможность заказать автомобиль в комендантский час. Об этом гендиректор сервиса Uklon Сергей Гришков сообщил в Facebook.

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Причина

По его словам, такое решение было принято в ответ на полученное компанией 7 марта обращение Патрульной полиции Киева.

«Мы с уважением относимся к работе правоохранительной системы Украины и принимаем ваш запрос. Также мы рассчитываем и на уважение правоохранительных органов к отечественному бизнесу. Мы инициировали технические наработки нашего сервиса, которые были сегодня завершены», — написал Гришков.

Глава компании сообщил, что работу сервиса во время комендантского часа ограничат с ночи с 14 на 15 марта. В дальнейшем это ограничение будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов.

Uklon — единственный сервис, позволяющий вызвать такси круглосуточно. В компании объясняли, что оставляли такую возможность для людей, у которых случались экстренные случаи. В то же время, нарушение комендантского часа в компании отрицали.

«Uklon является онлайн-платформой, а не службой такси. То есть компания предоставляет доступ к онлайн-сервису как пассажирам, так и водителям-партнерам. Или работать в комендантский час — это выбор партнеров, имеющих пропуск и возможность осуществлять перевозку ночью», — объяснил Гришков.

Он добавил, что за два года после начала полномасштабного вторжения Uklon впервые получил обращение-рекомендацию от правоохранительных органов приостановить работу во время комендантского часа.

Глава Uklon отметил, что основным направлением для поездок во время комендантского часа были вокзалы и больницы.

«Также сервис работал как единственная альтернатива куда-то добраться в случае экстренной ситуации или трагедии. Но сейчас получили рекомендацию и выполняем ее», — добавил Гришков.