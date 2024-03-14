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14 марта 2024, 14:38 Читати українською

В начале 2024 года инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ. Что будет с ценами дальше

В феврале инфляция замедлилась до 4,3% в годовом исчислении. Этому помимо прочего способствовало большее предложение отдельных продуктов питания и эффекты от значительных прошлогодних урожаев. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

В феврале инфляция замедлилась до 4,3% в годовом исчислении.
Фото: ucsc.org.ua

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В частности, благодаря теплой погоде и активизации продаж продукции из хранилищ снижались цены на некоторые овощи. Определенный эффект на продовольственные цены имела и переориентация отдельных производителей на внутренний рынок.

Кроме того, в дальнейшем инфляцию ограничивал мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Базовая инфляция также замедлилась — до 4,5% г/г.

«Устойчивая ситуация на валютном рынке, обеспеченная, в частности, мерами монетарной политики и валютного надзора НБУ, способствовала улучшению инфляционных и курсовых ожиданий большинства групп респондентов. Это ограничивало фундаментальное ценовое давление», — говорится в сообщении.

Разница между официальным и наличным курсом гривны почти нивелирована, а курс гривны умеренно колебался как в одну, так и в другую сторону, как и предполагает управляемая гибкость обменного курса.

С момента предыдущего монетарного решения в январе рыночные ставки по гривневым инструментам не претерпели заметных изменений. Доходность банковских депозитов и ОВГЗ и дальше превышала инфляционные ожидания бизнеса и граждан.

«Это вместе с обеспечением контролируемой ситуации на валютном рынке способствовало поддержанию интереса экономических агентов к сбережениям в национальной валюте. В частности, увеличивались вложения украинцев в ОВГЗ и стабильно росли депозиты населения сроком от трех месяцев», — отметили в НБУ.

Что будет дальше с инфляцией

По оценкам НБУ, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ±1 и. п. в ближайшие месяцы и только умеренно ускорится во втором полугодии. Постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление.

В то же время фиксация отдельных жилищно-коммунальных тарифов и монетарная политика НБУ, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов и курсовой устойчивости, будут и дальше ограничивать рост потребительских цен.

Январский макропрогноз НБУ основывался на предположении о существенном улучшении ситуации безопасности с 2025 года, однако риск затяжной агрессии россии против Украины сохраняется.

Отмечается, что продолжительная война будет тормозить экономическое восстановление и усложнит задачи НБУ по удержанию инфляции около цели 5% на протяжении 2025−2026 годов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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