Международное жюри издания Central Banking отметило работу главы украинского центробанка в течение 2023 года, лидерские качества и принятые решения, направленные на обеспечение ценовой и финансовой стабильности в Украине в военное время для содействия устойчивому экономическому росту.
Андрей Пышный получил награду Central Banking Awards 2024 в номинации «Глава центрального банка года»
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Спасибо профессиональному сообществу за награду. Устойчивое признание нашего института на столь высоком уровне является очередным свидетельством эффективности работы НБУ. Мы научились выходить за пределы привычного понимания о работе центробанка, смотреть на наш мандат шире, — прокомментировал Андрей Пышный. — В течение 2023 года все убедились, насколько ощутимы последствия российской агрессии для глобального мира. Мы благодарны партнерам, которые проходят этот путь вместе с Украиной. Партнерство — основа цивилизованного мира, эффективного функционирования и управления всех его систем.И это требует углубления сотрудничества с осознанием того, что Победа Украины является вопросом глобальной безопасности и макрофинансовой стабильности сейчас и в будущем.
Напомним
В начале января Пышный также одержал победу в аналогичной номинации от британского издания The Banker, которое учло эффективность его работы в 2023 году. Это впервые, когда оба экспертных издания — Central Banking и The Banker — одновременно отметили главу центробанка самой высокой наградой.
Комментарии - 1