Андрей Пышный получил награду Central Banking Awards 2024 в номинации «Глава центрального банка года»

«Спасибо профессиональному сообществу за награду. Устойчивое признание нашего института на столь высоком уровне является очередным свидетельством эффективности работы НБУ. Мы научились выходить за пределы привычного понимания о работе центробанка, смотреть на наш мандат шире, — прокомментировал Андрей Пышный. — В течение 2023 года все убедились, насколько ощутимы последствия российской агрессии для глобального мира. Мы благодарны партнерам, которые проходят этот путь вместе с Украиной. Партнерство — основа цивилизованного мира, эффективного функционирования и управления всех его систем.И это требует углубления сотрудничества с осознанием того, что Победа Украины является вопросом глобальной безопасности и макрофинансовой стабильности сейчас и в будущем.