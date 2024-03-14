Как застраховать жилье от последствий военных действий. Бесплатный вебинар от Finance.ua

По данным статистики от февраля 2022 года было повреждено или разрушено более 160 тысяч жилых домов украинцев на сумму более 53 млрд долларов и эта цифра растет каждый день.

Finance.ua хочет помочь украинцам защитить свои дома и приглашает на бесплатный вебинар, где спикер с более чем 8-летним опытом и приглашенный эксперт из страховой компании «INGO» предоставят актуальные советы по страхованию жилья.

В прямом онлайн эфире обсудим следующие вопросы:

Страхование жилья от военных рисков. Какие риски покрываются

Территория действия полиса

Особенности принятия на страхование

Стоимость полиса и этапы оформления

Что делать при наступлении страхового случая

Как получить выплату от СК

Вебинар состоится 22 марта (в четверг) 2024 года в 13.00.

После завершения презентации спикеры ответят на вопросы зрителей по страхованию недвижимости.

Кроме того, все участники получат приятный бонус от Finance.ua.

Участие бесплатно при предварительной регистрации. Регистрируйтесь, а мы напомним вам о начале вебинара за 2 часа.

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