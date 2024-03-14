По данным статистики от февраля 2022 года было повреждено или разрушено более 160 тысяч жилых домов украинцев на сумму более 53 млрд долларов и эта цифра растет каждый день.
Как застраховать жилье от последствий военных действий. Бесплатный вебинар от Finance.ua
Finance.ua хочет помочь украинцам защитить свои дома и приглашает на бесплатный вебинар, где спикер с более чем 8-летним опытом и приглашенный эксперт из страховой компании «INGO» предоставят актуальные советы по страхованию жилья.
В прямом онлайн эфире обсудим следующие вопросы:
- Страхование жилья от военных рисков. Какие риски покрываются
- Территория действия полиса
- Особенности принятия на страхование
- Стоимость полиса и этапы оформления
- Что делать при наступлении страхового случая
- Как получить выплату от СК
Вебинар состоится 22 марта (в четверг) 2024 года в 13.00.
После завершения презентации спикеры ответят на вопросы зрителей по страхованию недвижимости.
Кроме того, все участники получат приятный бонус от Finance.ua.
Участие бесплатно при предварительной регистрации. Регистрируйтесь, а мы напомним вам о начале вебинара за 2 часа.
Источник: Минфин
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