Торговая компания Petco, специализацией которой являются домашние животные, на этой неделе представит свой квартальный финансовый отчет. В течение минувшего отчётного периода она выручила $1,49 миллиарда (падение на 0,5% годовых и ниже аналитических прогнозов на 1%). В целом тот квартал оказался для фирмы довольно неудачным: она не смогла оправдать ожидания по большей части ключевых показателей. Эксперты LBLV обратили отдельное внимание на сильное снижение прибыли по GAAP, вызванное разовым отчислением в размере $1,22 миллиарда.

Специалисты ждут, что в новом отчете Petco сообщит об увеличении выручки на 3,4% годовых, до $1,63 миллиарда. За аналогичный квартал годичной давности фирма нарастила этот показатель на 4,2%. Ее предполагаемая скорректированная прибыль при этом составляет $0,02.

Большая часть экспертов, следящих за бизнесом Petco, подтвердила оценки за 30 последних дней. Они считают, что компания продолжит курс, целью которого является повышение прибыльности. За пару последних лет было два случая, когда ее финансовый отчет оказался хуже аналитических ожиданий.

За последний месяц акции Petco незначительно подешевели

Часть соперников компании уже отчиталась за IV квартал, что позволяет оценить ее перспективы. В частности, Tractor Supply сообщила об уменьшении выручки на 8,6% год к году, что на 0,5% ниже, чем ждали эксперты. В то же время National Vision отчиталась об увеличении выручки на 8% годовых (на 1,4% выше прогнозов). В итоге котировки первой компании подскочили на 1%, а второй — остались прежними, информируют в lblv.com.

Рыночные игроки, вкладывающиеся в компании из сегмента специализированной торговли в розницу, за последний месяц остались в плюсе: усредненный рост котировок составил 1,1%. Ценные бумаги Petco в то же время подешевели на 1,5%.

Дмитрий Родин, финансовый аналитик LBLV