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14 марта 2024, 12:28 Читати українською

Укрпочта объявила о партнерстве с DHL Global Match: в какие страны доступна отправка посылок

Укрпочта договорилась о партнерстве с DHL Global Match (Великобритания) в сфере транспортных услуг и перевозки почтовых отправлений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта договорилась о партнерстве с DHL Global Match (Великобритания) в сфере транспортных услуг и перевозки почтовых отправлений.
Фото: facebook.com/ukrposhta

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«Теперь отправлять за границу еще надежнее и быстрее (да, это возможно!). Особо стоит отметить преимущества для наших экспортеров, которые продают в большом количестве свои товары на международных маркетплейсах», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудничество распространяется на США, Канаду и Австралию, а в перспективе страны Азии и другие направления.

«Так у украинских предпринимателей будет большая уверенность в стабильных сроках доставки, ведь DHL Global Match — это глобальная компания, которая оперирует и собственным флотом самолетов DHL Aviation, и использует партнерские авиалинии для выполнения заказов», — отметили в Укрпочте.

DHL Global Match — специализированное подразделение крупнейшего в мире почтового и логистического концерна DHL Deutsche Post.

Источник: Минфин
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