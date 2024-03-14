Гетманцев рассказал, кого налоговики проверяют в первую очередь по применению кассовых аппаратов

Налоговики проверяют предпринимателей о соблюдении закона о применении Регистраторов расчетных операций. В первую очередь обращают внимание на выручку торговцев и количество наемных работников. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram .

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«Плательщикам налогов-торговцам будет интересно узнать, а к кому именно налоговики едут в первую очередь, когда определяют, кого проверять по соблюдению закона о применении РРО. Даю инсайд», — отметил он.

По его словам, критерии определения потенциально рисковых плательщиков в частности таковы, но не исключительно:

Незначительные выручки предприятия

Сумма выручки за месяц не превышает 20 тыс. грн. для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли; не менее 40 тыс. грн в месяц в крупных городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и т. д. больше чем в два раза).

Нулевые выручки

Субъекты хозяйствования, зарегистрировавшие РРО/ПРРО, но в то же время декларирующие нулевые выручки, а также, например, по большинству операций, проведенных через РРО/ПРРО, была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%).

Имеют риски в оформлении наемных работников

Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте.

Напомним

Налоговая служба начала проводить проверки корректной работы кассовых аппаратов с 1 августа 2023 года, а с 1 октября за нарушения в этой сфере предпринимателей начали штрафовать.