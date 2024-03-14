Meest ПОЧТА снизила тарифы на быструю доставку по Украине

Почтово-логистический оператор Meest ПОЧТА снизил тарифы на быструю доставку по территории Украины при условии создания посылки в приложении или на сайте. Специальное предложение действует до 31 мая 2024 включительно.

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Новые тарифы

В рамках предложения стоимость на быструю доставку из Meest ПОЧТА по Украине составляет:

Посылка XS — 45 грн (обычная — 60 грн);

Посылка S — 55 грн (обычная — 65 грн);

Посылка M — 75 грн (обычная — 95 грн);

Посылка L — 115 грн (обычная — 130 грн).

Как отправить посылку

Чтобы отправить посылку онлайн, нужно скачать приложение Meest ПОЧТА или зайти на сайт компании, создать посылку по Украине, заполнить необходимые данные и оплатить ее по специальному тарифу.

Meest ПОЧТА оперирует разветвленной сетью партнерских отделений (в «Сильпо», ROZETKA, OKKO, БРСМ, lifecell), а также собственных точек выдачи и получения посылок. В общей сложности — более 4400 локаций.