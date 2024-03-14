В четверг на наличном рынке курс доллара прибавил 13 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавил 7 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.
Курс валют на 14 марта: Доллар в банках подорожал на 13 копеек, евро — на 15 копеек
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Валютный рынок
В обменниках доллар не изменился в покупке и продаже. Курс евро не изменился в покупке и подешевел на 2 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,53−39,00 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,75 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,80−38,90, евро — 42,45−42,63 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 38,82−38,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,45−42,47 грн/евро.
Источник: Минфин
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