ИТ-армия Украины приостановила работу московского метрополитена

Кибервойско Украины атаковало ряд правительственных и местных порталов россии, среди них — система оплаты проезда «Тройка». Это одна из самых больших систем оплаты билетов в россии, которая обслуживает 38 регионов.
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Что известно
«Поэтому из-за „сбоя“ владельцы транспортных карт в москве и казани не могли оплатить билеты, пополнить карту проезда и рассчитаться за парковку», — рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Источник: Минфин
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