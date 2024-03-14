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14 марта 2024, 10:15 Читати українською

FlixBus запускает новый автобусный маршрут между Украиной и Германией

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе FlixBus запускает новую автобусную линию между Украиной и Германией — из Киева в Штутгарт. Об этом говорится в сообщении перевозчика, передает Интерфакс-Украина.

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе FlixBus запускает новую автобусную линию между Украиной и Германией — из Киева в Штутгарт.
Фото:depositphotos

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График рейсов

Первый рейс запланирован на 19 марта из Киева.

Автобусы будут отправляться ежедневно с 08:25 до 09:35 утра, в зависимости от автостанции будут прибывать в Дрезден в 08:05 на следующий день, во Франкфурт в 16:00, в аэропорт Штутгарта в 20:00.

Продолжительность поездки составит 36 часов с учетом остановок и плановым временем на пересечение границ.

Полный маршрут новой линии FlixBus включает города Киев — Житомир — Ровно — Львов — Дрезден — Хемниц — Йена — Веймар — Эрфурт — Гисен — Франкфурт-на-Майне — Дармштадт — Мангейм — Гейдельберг — Хайльбронн — аэропорт Штутгарта.

В обратном направлении автобусы будут отправляться из аэропорта Штутгарта в 08:30, из Франкфурта в 12:45, Дрездена в 20:30 и прибывать на следующий день во Львов в 11:20, в Киев — в 19:45 (автостанция «Дачная»).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lolik1837
Lolik1837
14 марта 2024, 11:14
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Это как в насмешку над людьми эта информация ? Для мужчин то страна давно уже как невыездной концлагерь
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