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14 марта 2024, 8:12 Читати українською

lifecell оштрафовали на 10,5 млн грн за ненадлежащую подготовку к блекаутам

Мобильного оператора lifecell оштрафовали на 10,45 млн грн за невыполнение требований по блекаутам. Соответствующее решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЕК).

Мобильного оператора lifecell оштрафовали на 10,45 млн грн за невыполнение требований по блекаутам.
Фото:interfax.com.ua

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Подробности

Регулятор приступил к проверке операторов в ряде областей в январе прошлого года. В общей сложности было проведено 22 внеплановых проверки на объектах операторов «большой тройки»: «Водафон» в Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Николаевской областях; «Киевстар» — в Киевской, Львовской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Хмельницкой областях; lifecell — в Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В ходе проведения этих мер надзора были обнаружены нарушения у всех трех операторов мобильной связи.

В декабре 2023 года НКЭК обнаружила, что нарушение не устранил оператор lifecell.

Регулятор принял решение взыскать с ООО «Лайфселл» штраф в размере 0,1% дохода, полученного за предоставление соответствующих электронных коммуникационных услуг за 2023 год, что составляет 10,45 млн грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Vol88
Vol88
14 марта 2024, 11:07
#
Головне оленів Обрили під Бле*опи
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