Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто — Reuters

Итальянское правительство ведет переговоры с китайским Chery Auto для увеличения национального производства автомобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рим хочет увеличить национальное производство автомобилей в Италии до 1,3 млн авто в год с уровня ниже 800 000 в 2023 году. В настоящее время ведутся переговоры со Stellantis, единственным крупным автопроизводителем страны, по увеличению производства до 1 млн. авто в год до конца этого десятилетия.

В общей сложности последний раз в стране производили миллион авто в год в 2017 году.

Министр промышленности Адольфо Урсо заявил, что Италия хочет, чтобы второй производитель добавил около 300 000 автомобилей в национальное производство.

В случае успеха переговоров Chery станет одним из первых китайских автопроизводителей с европейским производственным присутствием, что усугубит конкуренцию с местными производителями традиционных автомобилей, особенно в сегменте электромобилей (EV).

Урсо сказал, что в прошлом месяце Италия провела переговоры с Tesla и тремя неизвестными китайскими автопроизводителями, представители которых посетили Италию в прошлом году, чтобы оценить потенциальные инвестиционные возможности.

Один из двух источников Reuters сказал, что Chery сейчас является тем вариантом, на который Рим «делает ставку больше всего».

Представитель министерства промышленности Италии отказался от комментариев.

Управляющий директор Chery Europe Йохен Туетинг сказал Reuters, что китайский автопроизводитель ожидает, что продажи в Европе будут достаточно высокими, чтобы поддерживать местный сборочный завод.

«Мы изучаем разные возможности по всей Европе, чтобы найти потенциальную организацию местного производства в будущем», — сказал Туетинг.

По словам другого источника, Chery рассматривает либо реконструкцию существующего завода, либо строительство нового в Италии, но также рассматривает другие варианты в Европе, включая бывший завод Nissan в Барселоне.