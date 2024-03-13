К закрытию межбанка курс доллара вырос на 26 копеек в покупке и на 24 копейки в продаже. Евро выросло на 35 копеек в покупке и на 33 копейки в продаже. Таким образом, гривна достигла исторического минимума в парах к этим двум валютам.
Курс валют на вечер 13 марта: гривна обновила исторический минимум на межбанке
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Открытие 13 марта
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Закрытие 13 марта
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Изменения
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38,56/38,60
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38,82/38,84
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26/24
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42,14/42,17
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42,49/42,50
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35/33
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,40−38,90 грн. Евро покупают за 41,93 грн., а продают за 42,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,80−38,90, евро — 42,45−42,65 грн.
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Источник: Минфин
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