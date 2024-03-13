Украинцы продолжают экономить и реже совершать покупки — исследование Deloitte

В 2023 году тенденция экономить среди украинских потребителей сохраняется. В зависимости от категории товаров экономят от 41% до 77% украинцев. Об этом говорится в исследовании «Делойт».

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Несмотря на то, что показатель все еще высок, наблюдается положительная динамика по сравнению с 2022 годом (47%-86%).

Меньше всего экономят на лекарственных средствах, детских товарах и покупке готовой пищи.

Что касается продуктов питания, составляющих значительную долю чека украинцев, то расходы в этом сегменте выросли у 32% потребителей. Значительная часть украинцев покупает еду (47%) и лекарства (43%) впрок.

В то же время, украинцы переосмысливают свои пищевые привычки и меняют приоритеты.

Посещение ресторанов и баров в 2023 году сократилось: 55% опрошенных делают это гораздо реже, что на 24 в. п. меньше, чем в 2022 году.

В то же время растет популярность приготовления пищи дома (50%), больше всего это касается временно безработных (53%), фрилансеров (72%) и занимающихся домохозяйством (59%).

Досуг продолжает быть не в приоритете расходов — 65% респондентов экономят на развлечениях вне дома, а 58% реже, чем в прошлом году, посещают кинотеатры и концерты.

Однако онлайн развлечения становятся все более популярными: 32% украинцев увеличили расходы на просмотр ТВ и стриминговых каналов.